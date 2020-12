PSG - Istanbul Basaksehir : la FA roumaine demande une enquête pour racisme à l'UEFA à l'encontre du club turc !

L'affaire PSG - Istanbul Basaksehir n'a pas fini de faire couler l'encre. Alors que l'arbitre de la rencontre, Mr Sebastian Coltescu, et Demba Ba se seraient entretenus par téléphone et auraient dissipé tout malentendu, la Fédération roumaine aurait désormais demandé une enquête à l'UEFA.

En cause : les propos, audibles sur les diverses vidéos captées par les caméras, tenus par un membre du staff d'Istanbul Basaksehir, et qui utilisaient le terme "gypsy" (gitan) pour décrire les Roumains ("Dans mon pays, les Roumains sont appelés gitans, mais je n'utilise pas ce mot!"), mais aussi d'autres accusations de propos de ce genre tenus à l'encontre des arbitres roumains par plusieurs membres du staff, et qui auraient été à l'origine de la situation.

Alors que les arbitres de la rencontre, Mrs Coltescu et Sovre, n'ont pas encore été condamnés pour les faits de cette rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et l'Istanbul Basaksehir, l'affaire a fait grand bruit, provoquant une vague de protestation contre le racisme et amenant le match à être reporté au lendemain, ainsi que le staff roumain à être remplacé. Sebastian Coltescu aurait ensuite été mis en contact avec Demba Ba afin de se défendre de tout racisme, et l'attaquant sénégalais aurait accepté ses explications. Mais l'affaire n'est visiblement pas terminée ...