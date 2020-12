Vers un nouveau système de jeu au Standard ? "J'essaie de tailler un costume sur mesure à l'effectif"

Avec un bilan de 4 points sur 18, le Standard de Liège est dans l'obligation de remporter ses deux derniers matchs de l'année qu'il disputera à Sclessin face à Mouscron dimanche (18h15) puis contre Saint-Trond le 26 décembre.

Le Standard de Liège est dans le dur depuis plusieurs semaines, mais devra vite se reprendre en cette fin d'année. Le coach des Rouches a évidemment évoqué la mauvaise passe de son équipe (à lire ICI) mais a aussi parlé du système de jeu. Ce dernier est l'objet de nombreuses critiques car il est jugé trop défensif.

Le matricule 16 va-t-il abandonner cette défense à 5 et revenir à un système plus offensif qui correspond sans doute mieux à l’ADN des Rouches ? "Nous ne restons pas figés et utilisons plusieurs systèmes. Nous avons effectué nos meilleurs matchs en 3-4-3 (Charleroi, Club de Bruges, Rangers et Benfica) et de belles prestations en 4-3-3 et 4-2-3-1. Mais nous avons fait aussi des mauvais matchs. En conclusion, nous avons été bons mais aussi mauvais dans tous les systèmes utilisés jusqu’ici. Je ne pense pas qu'il y ait un système qui gagne. C'est plus sur l'animation que cela va se jouer. J'essaie de tailler un costume sur mesure à l'effectif", a précisé Philippe Montanier.

Le coach des Rouches a également donné des nouvelles de l'infirmerie liégeoise. Il pourra compter quasiment sur un effectif complet pour la réception de Mouscron dimanche. "Jackson (Muleka) a repris et nous verrons après l'entraînement de samedi s'il est apte pour le match. Selim (Amallah) est touché à la cheville, il est encore incertain. Il a toutefois effectué une belle montée au jeu contre Courtrai, il était très dynamique. Samuel (Bastien) est fit tout comme Duje Cop qui a récupéré depuis sa blessure en Écosse", a conclu Montanier.