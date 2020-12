Igor De Camargo entraîneur d'un soir avec Malines : "Je n'ai pas hésité une seconde"

Ce jeudi, Igor De Camargo a effectué son premier match en tant que... T2 ! L'attaquant, blessé, a troqué sa vareuse de joueur contre une veste d'entraîneur suite aux nombreuses absences au sein du staff malinois.

Igor De Camargo a vécu une première ce jeudi face à Bruges. L'attaquant, absent suite à une blessure au mollet, a pris sa place sur le banc en tant que... T2. Le staff malinois a été touché de plein fouet par la Covid-19 et de nombreuses personnes étaient absentes, dont le T1 Wouter Vrancken.

"Quand Wouter Vrancken m'a appelé pour m'aider, je n'ai pas hésité une seconde. Je ne pouvais de toute façon pas jouer. Pendant le match j'ai transmis des informations à Sven Swinnen (qui remplaçait Wouter Vrancken, ndlr), mais ce sont principalement d'autres entraîneurs qui étaient en contact avec Vrancken", a-t-il déclaré à la Gazet van Antwerpen.

Mais l'attaquant a déjà repris son rôle de joueur : "Je me suis à nouveau entraîné avec le groupe et il y a une chance que je puisse jouer contre OHL. Ce n'est pas encore la fin de ma carrière de joueur", a-t-il expliqué non sans humour.