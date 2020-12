Van den Brom ravi de la prestation de ses remplaçants : "Ils se sont très bien débrouillés"

Genk s'est imposé 2-0 contre Courtrai et reste ainsi au contact du Club de Bruges.

Les Limbourgeois étaient privés de quelques joueurs importants comme Carlos Cuesta et Joakim Maehle.

Mais leurs remplaçants ont été à la hauteur, à l'image d'Eboue Kouassi et Gerardo Arteaga, à la satisfaction de John van den Brom : "Nous avons dû procéder à quelques changements en raison de blessures et Eboue, Uronen et Arteaga se sont très bien débrouillés", confiait le coach néerlandais à Sporza.

"Cela fait 3 changements derrière et le fait de ne pas avoir encaissé, et d'avoir concédé peu d'occasions à l'adversaire est une grande réussite pour eux. Avec le programme chargé qui arrive, il est important que les remplaçants soient à la hauteur", pointait van den Brom qui espère désormais que Bruges perdra quelques plumes face à La Gantoise.