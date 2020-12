Un accord pour le transfert de Joakim Maehle

Quelques mois après un transfert avorté vers Marseille, Joakim Maehle va obtenir le bon de sortie vers un grand championnat dont il rêvait. Et le Racing Genk un nouveau joli chèque.

Le Racing Genk et l'Atalanta entrent dans la dernière phase des négociations. Comme le confirme Het Nieuwsblad, ce lundi, le latéral droit norvégien va suivre le chemin emprunté par Timothy Castagne et Ruslan Malinovskiy et rejoindre Bergame.

Il aurait dû signer à Marseille en fin de mercato dernier, c'est finalement la Serie A qu'il rejoindra. Un futur transfert que les médias italiens estiment à 11 millions d'euros, assortis de quelques bonus qui pourraient faire grimper la note à 15 millions.

Une nouvelle grosse rentrée financière pour les Limbourgeois qui vont toutefois perdre un précieux atout: depuis son arrivée en 2017, le Danois a disputé 130 matchs, inscrit six buts et distillé 22 assists pour le club limbourgeois.