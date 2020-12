L'AS Eupen ne veut pas jouer face au FC Bruges

Comme prévu, Eupen espère pouvoir faire reporter son dernier match de l'année.

Eupen n'a plus joué depuis le 6 décembre et pourrait bien ne plus refouler les terrains avant 2021 : les Pandas espèrent pouvoir faire reporter leur match du samedi 26 décembre prochain, en déplacement au Club de Bruges. Sévèrement touché par des cas de Covid-19, l'AS Eupen espère que les tests de cette semaine lui permettront de demander un quatrième report consécutif (il faut 7 cas au sein du groupe de joueurs pour cela).

Les Eupenois n'ont en effet pas pu s'entraîner normalement depuis deux semaines en raison des cas de coronavirus, et aimeraient reprendre du rythme en profitant de la trêve. Problème : la Pro League souhaite surcharger leur calendrier afin de rattraper les trois (voire quatre, donc) matchs reportés. Les Pandas ne devraient pas se laisser faire ...