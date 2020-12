Obi victime d'insultes racistes de la part d'un joueur de Pise

Le joueur nigérian a été victime d'insultes racistes de la part d'un joueur de Pise.

Le Chievo Vérone a affirmé que son joueur Joel Obi avait été victime d'insultes racistes de la part d'un joueur de Pise. Ce dernier, soutenu par son club, nie. Le club italien de Serie B a déclaré dans un communiqué qu'Obi avait été "l'objet d'une phrase infâme et honteuse qui n'a rien à voir avec les valeurs les plus fondamentales du sport, de l'éthique et du respect."

Le joueur de Pise Michele Marconi aurait utilisé l'expression "la révolte des esclaves" contre Obi dans la première période du match qui s'est conclu par un nul (2-2). "Chievo... regrette qu'une phrase entendue par la plupart sur le terrain n'ait été suivie d'aucune mesure disciplinaire : ni par l'arbitre, ni par l'assistant ou le quatrième officiel, ni par le délégué de la fédération", a ajouté le club de Vérone.

Pise a déclaré que le club "s'était distancié" de la déclaration de Chievo, affirmant que l'insulte présumée n'avait pas été détectée par les officiels du match ou les microphones autour du terrain. "De plus, notre joueur a confirmé qu'il n'avait adressé aucune insulte à l'adversaire, encore moins à motifs racistes", a-t-il ajouté.