Le Sporting d'Anderlecht repris dans le top 20 d'un classement très prestigieux de l'UEFA

Le classement tient compte du nombre de participations et de titres en Ligue des champions depuis 1955.

L'UEFA a récemment publié un classement des meilleurs clubs européens de tous les temps en se basant sur les participations et les titres en Ligue des champions entre 1955 et 2020. Parmi ce top 30, on retrouve Anderlecht.

Avec Le Sporting se situe à la 16e place et se trouve être le... premier club francophone du classement ! Les Mauves sont devant l'Olympique lyonnais (20e) mais aussi le PSG (25e).

Anderlecht compte 34 participations, zéro sacre, 200 matches joués avec un bilan de 70 victoires, 44 nuls et 86 défaites.

Le Real Madrid trône au sommet de ce classement avec 13 titres en 51 participations. Le top 3 est complété par le Bayern et le FC Barclone.