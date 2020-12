Eupen sort peu à peu la tête de l'eau : "La situation est encore compliquée mais elle s'améliore lentement"

Eupen disputera son dernier match de l'année ce mardi soir contre Zulte Waregem.

Après sa défaite au Club de Bruges samedi derier (3-0), Eupen accueillera Zulte Waregem ce mardi soir en match d'alignement. Frappé de plein fouet par le Covid-19, Eupen sort peu à peu la tête de l'eau. Dix-huit joueurs avaient testés positifs au coronavirus il y a deux semaines, ils ne sont plus que six à l'heure actuelle. "Les nouveaux résultats sont attendus aujourd'hui", a déclaré Benat San José en conférence de presse. "La situation est encore compliquée mais elle s'améliore lentement. Nous récupérons des joueurs petit à petit. Mais les faire jouer toute de suite après une quarantaine, cela est risqué et nous ne voulons pas les blesser non plus. En parlant de blessure, Edo Kayembe est out pour la rencontre de demain", a souligné le coach d'Eupen.

La formation germanophone affrontera Zulte Waregem ce mardi soir au Kehrweg. "Une équipe qui possède un bon bloc et qui est redoutable en attaque. Il faudra se méfier de leurs transitions et bien contrôler le jeu. Évidemment quand on regarde le classement, il faut gagner cette rencontre mais n'oublions que nous avons trois matchs de retard à disputer et que nous n'avons pas été épargnés ces dernières semaines. Nous ferons le maximum pour prendre des trois points ce mardi soir", a conclu le technicien espagnol.