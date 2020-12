La Pro League a infligé deux amendes pour célébrations excessives

En ce premier week-end de célébrations "collectives" interdites, la majorité des joueurs ont respecté les nouvelles règles de la Pro League. Deux amendes seulement ont été infligées.

Les joueurs étaient prévenus : une célébration trop peu "Covid-friendly" pourrait, à partir de ce week-end, coûter très cher à leur club (jusqu'à 10.000 euros d'amende en D1A, 5.000 en D1B), et un peu moins cher à eux-mêmes (750 euros par joueur concerné). La Pro League s'est cependant réjouie via un communiqué que l'énorme majorité des buts aient été célébrés dans le respect des nouvelles règles établies.

Ainsi, seuls deux célébrations ont été jugées irrégulières et seules deux sanctions ont été infligées au terme de ce premier week-end plus strict. "La Pro League répétera de nouveau la communication avant les prochains matchs et attirera l'attention des clubs sur un certain nombre de points d'attention, comme les cercles d'encouragement avant le match, mais dans l'ensemble nous sommes très satisfaits des efforts des clubs, des joueurs et des staffs", affirme le CEO Pierre François via un communiqué. "Nous avons encore vu des manifestations de joie où les accollades ont été évitées de justesse, car les joueurs et les staffs se sont retenus, ce qui montre que les nouvelles règles ont bien été implémentées. Nous travaillons maintenant avec nos clubs sur le suivi lors des prochaines journées".