L'Union Belge analyse les décisions arbitrales de ce week-end

Le département d'arbitrage de l'Union Belge a donné son avis sur les décisions des référés lors du week-end de Pro League.

Quatre phases ont été analysées, trois pour carte rouge et une pour le penalty non-accordé au KV Malines en fin de rencontre face à Mouscron.

Concernant le carton rouge de Hans Vanaken, sans surprise, le Referee Department "suit complètement" l'avis de Mr Verboomen d'exclure le médian du FC Bruges pour son tacle à l'encontre d'Andreas Beck, qui "met l'intégrité physique" du joueur eupenois en danger.

Dans le cas de Roman Yaremchuk, Mr Smet, avait dû consulter les images du VAR avant d'adresser un carton rouge à l'attaquant de La Gantoise pour une poussée au visage de Golubovic. Une décision que soutient, là aussi, le département arbitral.

Autre expulsion, celle de Maximiliano Caufriez face au Standard de Liège lors de la défaite liégeoise contre le STVV. Là encore, l'expulsion pour faute grave (confirmée par le VAR) est estimée logique.

Enfin, la phase de fin de rencontre entre Malines et Mouscron et lors de laquelle Jean Onana s'écroule dans le rectangle n'a pas donné lieu à un penalty, et l'arbitre n'a pas consulté le VAR, ce que soutient la commission arbitrale qui ne s'attend pas à ce que le VAR intervienne car il ne s'agit pas d'une "clear & obvious mistake".