Vers le retour d'un double champion de Belgique à Bruges!

Le contingent néerlandais devrait encore s'agrandir à Bruges.

Après l'officialisation de Bas Dost, le Club de Bruges pourrait réaliser un autre bon coup sur le marché des transferts en rapatriant un ancien de la maison. Het Laatste Nieuws annonce en effet que le Club est en discussions avancées pour obtenir le prêt, jusqu'à la fin de la saison, de Stefano Denswil.

En panne de temps de jeu en Serie A

Il avait quitté Bruges pour Bologne il y a un an et demi, mais il n'est plus le premier choix cette saison en Italie et n'a disputé que cinq rencontres depuis le coup d'envoi du championnat. À Bruges, le défenseur central, champion de Belgique en 2016 et 2018 avec les Blauw en Zwart, pourrait trouver un terrain de jeu idéal pour se relancer.

Il connaît en effet la maison par cœur, pour y avoir passé quatre ans et demi. Stefano Denswil était arrivé en début d'année 2014 à Bruges, il a porté le maillot Blauw en Zwart à 177 reprises et, en plus de ses deux sacres nationaux, il a également soulevé une Coupe et deux Supercoupes de Belgique.