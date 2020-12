Olivier Deschacht aux anges après son but victorieux : "J'ai continué à courir sur le terrain"

Depuis quelques jours, les footballeurs doivent se comporter correctement lorsqu'ils célèbrent un but. Une règle compliquée à respecter lorsque vous marquez le but de la victoire après un beau comme-back.

Olivier Deschacht s'est retrouvé dans cette situation ce mardi soir après avoir inscrit le but de la victoire contre Eupen. Mené 2-0, Zulte Waregem est parvenu à renverser la vapeur durant le dernier quart d'heure de la partie en inscrivant trois buts. "Le premier but victorieux de ma carrière, quelle joie !", a lâché Olivier Deschacht à l'issue de la rencontre. "Je suis toujours absent quand je marque un but. Je voulais attraper quelqu'un pour fêter le goal, mais nous ne pouvons plus. J'ai donc continué à courir sur le terrain, mais à un moment donné, j'ai dû m'arrêter", a souligné le défenseur central.

Au coup de sifflet final, le joueur âgé de 39 ans a eu une altercation avec Stef Peeters. "Je peux comprendre que les joueurs d'Eupen n'aient pas apprécié ma célébration. Être si proche de la victoire et perdre en quinze minutes, c'est frustrant. J'aurais probablement réagi de la même manière", a conclu Deschacht.