Koffi, Bodart, Vukovic... les plus beaux arrêts de la première partie de saison

Les buteurs ne sont pas les seuls à s'être mis en évidence depuis le coup d'envoi de l'exercice 2020-2021 en Pro League.

Eleven Sport a d'ailleurs profité de la trêve pour mettre les portiers en évidence et compiler cinq des plus belles parades du début de saison. C'est Davy Roef qui ouvre le bal pour sa superbe parade face à Hannes Van der Bruggen.

Viennent ensuite le réflexe de Mike Vanhamel, salué par Thomas Henry lui-même et la sortie miracle de Danny Vukovic face à Vekemans. Mais on y ajoute le splendide arrêt d'Arnaud Bodart qui avait permis au Standard de sauver un point à l'Antwerp. Et c'est l'inévitable portier mouscronnois, Hervé Koffi, qui ponctue ce tour d'horizon, par sa double intervention devant Faris Haroun et Simen Juklerod au Bosuil.