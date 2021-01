Michel Louwagie pointe les supporters du Standard : "Irrespectueux vis-à-vis de Preud'homme"

Le manager de La Gantoise, Michel Louwagie, s'est exprimé dans Het Laatste Nieuws pour lancer cette année 2021. Il n'est pas amateur du monde du football et de sa philosophie de l'instant.

Michel Louwagie a 65 ans et ne compte plus faire de vieux os dans un monde du football qui lui déplaît beaucoup, comme il l'a expliqué dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws. Le manager de La Gantoise a déjà été ciblé par les supporters des Buffalos, notamment cette saison alors que les résultats étaient très mauvais. "Mais je relativise depuis que j'ai vu la banderole des supporters du Standard visant Michel Preud'homme", lance Louwagie.

Après l'échec Montanier et les derniers mois difficiles pour le Standard, MPH a en effet été pointé du doigt, comme l'intégralité de la direction liégeoise. "Ils veulent que Michel Preud'homme s'en aillent. Une idole de leur propre club. Je ne pensais jamais qu'ils oseraient toucher à Preud'homme", affirme le manager de La Gantoise. "Quand j'ai vu ça, je me suis dit que ce que j'avais déjà vécu par deux fois (Louwagie a déjà dû faire face à des manifestations de supporters, nda), ce n'était rien. Qu'un personnage comme Preud'homme avec une telle carrière soit traité comme ça me fait quelque chose", regrette-t-il. "Oui, je quitterai le monde du football d'ici quelques années".