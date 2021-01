Aucun regret pour Robbe Quirynen: "Mouscron, c'était le bon choix"

Le jeune Anversois est convaincu d'avoir misé juste en rejoignant Mouscron. Quitte à y prolonger son séjour? La possibilité est en tout cas réelle.

Anversois pure souche, Robbe Quirynen avait fait ses débuts en Pro League à 18 ans, la saison dernière. Mais il aura raté la magnifique campagne européenne de son club, puisqu'il a rejoint Mouscron en début de saison. Il n'a pourtant aucun regret. "Rien ne dit que j'aurais été dans le noyau. Je suis très content pour les gars, mais c'était le bon choix de partir", lance-t-il dans un entretien accordé à Gazet van Antwerpen.

"La suite? Je n'y pense pas pour le moment"

À Mouscron, le jeune latéral semble d'ailleurs avoir trouvé un terrain idéal pour poursuivre son apprentissage et sa progression. Malgré la concurrence d'Alessandro Ciranni et une blessure, il a disputé sept rencontres, en a commencé cinq et affiche à la trêve un total de 500 minutes sur les terrains de Pro League. De quoi le conforter dans la décision prise en début de saison, de rejoindre le Hainaut.

Et lui donner envie de rester plus longtemps? "Pour la suite, on verra. Il n'est pas impossible que l'option soit levée, mais il est aussi possible que je retourne à l'Antwerp ou que je signe dans un autre club. Je ne pense pas à ça pour le moment." Robbe Quirynen est, surtout, concentré sur sa mission qui sera d'aider Mouscron à sauver sa place en D1A...