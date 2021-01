L'Antwerp garantit que ses joueurs - et Franky Vercauteren - effectueront la quarantaine nécessaire

L'Antwerp a été critiqué après que Franky Vercauteren ait pu rentrer de Russie et donner une conférence de presse sans respecter la quarantaine prévue. Le Great Old s'est défendu.

Ainsi, plusieurs joueurs de l'Antwerp partis à l'étranger lors de la courte trêve hivernale vont bel et bien devoir se mettre en quarantaine et risquent donc fort de manquer la reprise du championnat. Dieumerci Mbokani, Nana Ampomah, Guy Mbenza, Cristian Benavente, Martin Hongla et Junior Pius ont quitté le pays contre les recommandations du club et devront donc passer "un certain temps" en isolement, en fonction de leur date de retour, a communiqué l'Antwerp.

Même tarif pour le nouvel entraîneur anversois, Franky Vercauteren, qui vivait ces dernières semaines en Russie auprès de sa famille. Revenu en jet privé, Vercauteren a pu circuler pour les formalités administratives (et la conférence de presse) obligatoires pour sa prise de fonction, mais ne sera pas sur le banc pour le déplacement au KV Malines dimanche prochain.