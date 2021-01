Anderlecht sur la piste d'un attaquant argentin de l'Olympiakos ?

Anderlecht travaille à son mercato, même si les arrivées ne devraient pas précéder les départs. Celui de Percy Tau, notamment, est envisagé, et son remplaçant pourrait venir de Grèce.

On sait que le dossier Majeed Ashimeru est concret, du moins à en croire le joueur lui-même qui a évoqué des discussions entre ses agents et Anderlecht. Mais le Ghanéen est un médian plutôt reculé qu'offensif, malgré des chiffres flatteurs (5 assists en 13 matchs) ; si le départ de Percy Tau se confirme cet hiver, il faudra probablement remplacer le Sud-Africain par un joueur plus propre à le remplacer poste pour poste.

Dans cette optique, la solution pourrait s'appeler Maximiliano Lovera (21 ans), jeune attaquant argentin de l'Olympiakos. Le média grec To10 évoque ainsi un intérêt du RSCA pour le joueur, qui n'est apparu qu'à 4 reprises cette saison (2 assists). Évoluant idéalement en second attaquant mais capable de prendre place sur les flancs, Lovera reste un joueur plutôt coté qui a découvert l'Europe en 2019, en provenance de Rosario Central. Toujours selon To10, il pourrait s'agir d'un prêt avec option d'achat.