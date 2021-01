Knowledge Musona va-t-il enfin recevoir sa chance à Anderlecht ? "Je ne sais pas, qui sait ?"

Le

Knowledge Musona a inscrit un magnifique doublé sur coup franc face à Zulte Waregem le 29 décembre dernier. Eupen était proche de la victoire mais les troupes de Francky Dury ont renversé la rencontre en moins de dix minutes en fin de rencontre. "Mes deux buts étaient certes jolis mais ce fut décevant de s'incliner ainsi en fin de rencontre. Le football est ainsi fait : quand tu commets de grossières erreurs, tu le paies cash. Et nous avons perdu trois points durant cette soirée", a confié le joueur âgé de 30 ans en conférence de presse.

Ce mercredi soir, Eupen devra se rattraper et prendre les trois points à la maison. Toutefois, c'est Genk qui viendra défier les Pandas au Kehrweg. "Nous devons vite nous reprendre et enregistrer beaucoup de points. Nous allons affronter une très bonne formation qui occupe d'ailleurs la deuxième place du classement. Un match compliqué mais nous allons jouer contre une équipe à battre au final. Nous sommes prêts et voulons nous payer le scalp de Genk", a souligné le Zimbabwéen.

Prêté à nouveau à Eupen par Anderlecht, l'attaquant sous contrat avec les Mauves jusqu'en 2022 ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. "Si je vais enfin recevoir ma chance à Anderlecht l'été prochain ? Je ne sais pas, qui sait ? Mon but est de perfomer à chaque rencontre et de me donner à fond. Nous verrons ensuite de quoi est fait le futur. Quoiqu'il en soit, je me sens très bien à Eupen. Ce club m'a donné la chance de pouvoir jouer, et il mérite donc le meilleur de moi-même", a conclu Knowledge Musona, auteur de 4 buts et de 2 assists en 17 rencontres de championnat cette saison.