Ivan Leko revient sur son départ de l'Antwerp: "L'argent n'a jamais été ma motivation première"

Pour la première fois depuis qu'il a quitté la Belgique pour la Chine, le coach croate revient sur les circonstances de son départ. Et il l'affirme: il a pensé au projet sportif avant de penser à l'aspect financier.

Après six petits mois, une Coupe de Belgique et une qualification pour le printemps européen, Ivan Leko a décidé de tourner le dos à l'Antwerp pour rejoindre le Shanghaï SIPG. Et il insiste: les millions chinois n'ont pas été l'argument numéro 1. "Dans ma vie l'argent n'a jamais été la motivation première. Et ce n'est pas non plus le cas maintenant", affirme le Croate dans un entretien accordé à VTM.

"Ceux qui me connaissent le savent. Et si l'argent était ma première source de motivation, je n'aurais pas rejoint l'Antwerp en début de saison", ajoute encore Ivan Leko.

"Un projet trop grand pour le laisser passer"

C'est donc aussi avec l'envie de faire des résultats qu'il découvrira la Chinese Super League. "Je suis très motivé", lance-t-il. "Le SIPG est un grand club et les attentes sont énormes. Mon cœur et ma maison étaient à Anvers, mais sportivement, c'était un projet trop grand et je ne pouvais le laisser passer."

Et la mission d'Ivan Leko sera de rapprocher son club du Guangzhou Evergrande, qui a remporté huit des dix derniers titres de champion de Chine. "C'est le club numéro 1, mais on veut s'imposer comme l'outsider. Notre objectif est d'atteindre au moins le top 3", explique le Croate. Pour l'aider à atteindre sa mission, il pourra notamment s'appuyer sur Oscar, ancien de Chelsea et sur Marko Arnautovic, ancien buteur de l'Inter, du Werder et de West Ham notamment.