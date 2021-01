Qui est Mark McKenzie, le nouveau défenseur du Racing Genk ?

Le Racing Genk tient son nouveau défenseur central : Marc McKenzie, 21 ans, international américain et grande promesse made in MLS.

Un pur produit de la MLS

Mark McKenzie fait partie de cette nouvelle génération de joueurs américains passés par les prestigieuses académies du pays et participant à la progression de la MLS, dont les jeunes talents débarquent progressivement en Europe ou font monter le niveau du championnat.

Né dans le Bronx, à New York, mais pur produit de l'académie de Philadelphie, il fait ses débuts en USL avec l'équipe réserve, avant de gravir les échelons et de devenir un pilier du Philadelphia Union en MLS. Un seul match manqué en 2020, pas un seul lors du tournoi de reprise "MLS is Back" : Genk peut compter sur un joueur avec du rythme dans les jambes.

MVP à Orlando

Avec le Philadelphia Union, Mark McKenzie atteindra les demi-finales du tournoi de reprise de la MLS, prenant place à Orlando (dans le même système de "bulle" que la NBA). L'Union ne s'inclinera qu'en demi-finales face aux Portland Timbers, ce qui n'empêchera pas McKenzie, élu à deux reprises dans l'équipe de la semaine lors du tournoi, d'en intégrer l'équipe-type.

Bientôt en concurrence avec ... Matt Miazga ?

Matt Miazga était peut-être, à son arrivée à Chelsea, le plus grand talent américain au poste d'arrière central. Redevenu titulaire et solide du côté d'Anderlecht, le solide Miazga pourrait bien se retrouver à la lutte avec le nouveau genkois pour un poste en sélection : Mark McKenzie était titulaire lors de deux des 4 derniers matchs internationaux avec les USA et son transfert en Europe ne peut que confirmer son statut dans le groupe.

Le Celtic Glasgow et Genk à la lutte

Genk n'était pas seul sur la balle pour attirer Mark McKenzie : début décembre, le directeur sportif de Philadelphie, Ernst Tanner, évoquait ainsi pour Sky Sports l'intérêt concret du Celtic Glasgow, mais aussi de certains clubs de Bundesliga et de Premier League. Un joli coup et encore, probablement, une belle plus-value à prévoir pour le Racing Genk si McKenzie confirme le superbe potentiel entrevu en MLS.