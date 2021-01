L'entraîneur de légende des Diables Rouges est connu et dirige ce 11 historique belge !

Guy Thys a été élu sélectionneur de légende à la tête du 11 historique des Diables Rouges, désigné par les supporters à l'occasion des 125 ans de la Royal Belgian FA. Guy Thys, décédé en 2003 à l'âge de 80 ans, a dirigé la sélection belge de 1976 à 1989, atteignant la finale de l'Euro 1980 et les demi-finales du Mondial 1986, avant de reprendre brièvement du service en 1990-1991 avec un 8e de finale de Coupe du Monde à la clef en 1990.

Thys est également encore aujourd'hui l'homme qui a hissé la Belgique lors du plus grand nombre de phases finales de grandes compétitions : deux Coupes d'Europe (1980, 1984) et deux Coupes du Monde (1982 et 1986, Thys revenant à la tête de l'équipe en 1990 après que son adjoint Walter Meeuws ait qualifié la sélection). Guy Thys avait été élu Meilleur sélectionneur fédéral du monde après la 4e place des Diables au Mexique, en 1986. Il devance des noms comme Raymond Goethaels, Roberto Martinez ou encore Marc Wilmots comme sélectionneur belge de légende, et dirige un onze que vous pouvez retrouver ci-dessous.

The man to coach our best @BelRedDevils team ever: Guy Thys! Thank you to all our fans who have voted. 🤩🇧🇪



