Stefano Denswil est heureux d'être de retour: "Bruges est une petite famille"

Stefano Denswil est donc à nouveau un joueur du Club de Bruges. Le défenseur est prêté par le club italien de Bologne. Il a livré ses premiers mots.

Le défenseur néerlandais revient d'abord sur la situation en Italie, en parlant du Coronavirus: "En Italie, la situation était plus grave qu'ici. C'était plus sévère, vous ne pouviez aller nulle part, votre famille ne pouvait pas vous rejoindre. J'étais seul là-bas, ma famille me manquait c'est en partie pourquoi je suis revenu en Belgique. Le Club de Bruges est un peu comme une famille".

"Je suis évidemment heureux de pouvoir ici voir ma vraie famille, et ma fille que je ne voyais pas beaucoup à Bologne. Cela fait 18 mois que je suis parti mais j'avais toujours des contacts avec le Club, mais aussi avec certains joueurs via Whatsapp."

Stefano Denswil est donc heureux d'être de retour au Club de Bruges: "Ruud Vormer m'a dit qu'il était heureux de me revoir. Hans Vanaken, Siebe Schrijvers, Mats Rits, je n'ai pas encore revu Clinton Mata mais je suis heureux de les revoir.Je susi très heureux de pouvoir rejouer pour le Club de Bruges".