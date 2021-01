Simon Mignolet, gardien de l'année pour la deuxième fois: "Le plus dur, c'est de confirmer"

Toujours intransigeant entre les perches brugeoises, le Limbourgeois célèbre son deuxième sacre consécutif. La passe de trois dans un an? Il n'a absolument pas ça à l'esprit.

Déjà élu l'an dernier, alors qu'il n'avait pas disputé une année complète en Pro League, Simon Mignolet a récidivé: il a été élu gardien de l'année pour la seconde année consécutive. Une belle consécration que le gardien du Club a d'abord tenu à dédier à ses coéquipiers, à son staff et à sa famille.

"Gagner avec le Club!"

Mais il est aussi, ravi, à titre personnel, de continuer à briller. "En ce qui me concerne, j'ai toujours pensé que le plus dur c'était de confirmer. Parce qu'on observe des performances à la loupe. C'est ce qui rend ce trophée encore plus beau que celui de l'année dernière", confie le Diable Rouge au Laatste Nieuws.

Mais ne lui demandez pas s'il ambitionne de faire le triplé l'an prochain. "C'est évidemment trop tôt pour en parler. Les trophées individuels c’est toujours très agreable, mais ça signifie surtout que ton équipe joue bien. J'espère surtout que le Club remportera encore des trophées, cette année encore", conclut-il.