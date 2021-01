Harlem Gnohere a perdu son père : "Je veux lui rendre hommage par mes prestations"

Harlem Gnohere a fait son retour après un mois d'absence pour raisons familiales : le solide attaquant de l'Excel a perdu son père.

Il s'en sera fallu d'un cheveu, ou plutôt d'un poteau, pour que "Bison" rende le plus bel hommage possible à son père, décédé le mois dernier. "J'ai vécu un mois d'absence difficile sur le plan privé", révèle Harlem Gnohéré en conférence de presse après la défaite de Mouscron à Zulte Waregem (1-0). "C'est la raison pour laquelle je n'étais pas dans le groupe et ça me tenait à coeur de revenir dans le groupe, de rendre hommage à mon père par mes prestations".

Mais Gnohéré parvient à relativiser. "On a fait un tout gros match malgré ce terrain. Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. On manque parfois d'un peu de chance quand on est en dernière position comme ça", pointe-t-il. "Mais cette chance, elle doit se provoquer, comme on l'a fait quand on a enchaîné les bons résultats. Il faut continuer et ça va payer. On devra peut-être remobiliser les gars en semaine, mais c'est le côté positif de cet enchaînement de matchs : pas le temps de gamberger", contlut "Bison".