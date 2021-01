La tension monte pour Lior Refaelov: "Mon coeur bat de plus en plus vite"

Lior Refaelov se garde bien de faire des pronostics, mais il espère bien décrocher le Soulier d'Or, ce mercredi.

Grande journée pour Lior Refaelov qui a d'abord fait connaissance avec son nouveau coach, Franky Vercauteren, qui distillait son tout premier entraînement ce mercredi. Et qui recevra, peut-être, ce soir, le Soulier d'Or.

L'Israélien est en tout cas considéré comme le grand favori et il ne cache pas qu'il est tendu. "Au fil des minutes, mon coeur bat de plus en plus vite", sourit-il au micro de Sporza. "Je ne sais pas si je suis le grand favori, mais je serais très heureux et très fier de remporter ce trophée qui a une grande valeur à mes yeux."

Et le patron du jeu anversois ne cache pas que le Soulier d'Or a toujours été dans un coin de sa tête. "Quand j'y ai participé pour la première fois, j'ai trouvé l'événement vraiment sympa et c'est devenu l'un de mes objectifs de remporter le Soulier d'Or, qui est la plus prestigieuse récompense individuelle en Belgique", se souvient-il.

Après avoir échoué à deux reprises à la deuxième place du classement du Footballeur Pro de l'année (en 2015 et en 2016), Lior Refaelov n'a en tout cas jamais semblé aussi proche du Soulier d'Or.