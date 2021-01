Charleroi donne de bonnes nouvelles concernant Ken Nkuba

Gravement blessé le 15 décembre dernier face au Cercle de Bruges, Ken Nkuba a été opéré avec succès.

Ken Nkuba (18 ans) s'était lourdement blessé aux ligaments croisés du genou et au ménisque le 15 décembre dernier sur la pelouse du Cercle de Bruges ; le jeune talent du Sporting Charleroi ne devrait plus jouer cette saison et a été opéré. Le RCSC a communiqué que l'opération était une totale réussite : place à la rééducation pour l'attaquant des Zèbres.