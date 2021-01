Eupen prêt à affronter Anderlecht

Ce vendredi soir, Eupen accueillera Anderlecht au Kehrweg lors de la 21ème journée de Jupiler Pro League. Après un 4 sur 6 avec deux matchs à l'extérieur, Eupen a envie de prendre les trois points à la maison ce week-end.

Eupen ne pourra pas compter sur plusieurs joueurs pour sa joute face à Anderlecht ce vendredi soir. "Mamadou Koné, Senna Miangue et Knowledge Musona vont mieux mais ne seront pas prêts pour demain. Concernant Benoit Poulain, Jonathan Héris, Ignace N'Dri et Edo Kayembe, ils devraient être présents contre Anderlecht. Nous allons voir leur état physique cet après-midi, mais cela devrait être ok", a confié Benat San José en conférence de presse.

Après s'être imposé au Cercle de Bruges (1-2) et partagé l'enjeu à Ostende, Eupen désire s'imposer contre Anderlecht à la maison ce week-end. "Une équipe qui développe un très beau football, occupe bien le terrain et qui se base sur la possession du ballon. En attaque, Anderlecht a des joueurs rapides, techniques et lucides, ils prennent souvent les bonnes décisions. Leur bloc défensif est solide et cette équipe encaisse peu de goals, nous allons affronter une formation complète et forte. Il faudra rester vigilant car ils peuvent faire la différence sur une action individuelle également", a souligné le coach d'Eupen.

Remis du Covid-19 qui a frappé le club durant le mois de décembre, Eupen a un mois de janvier ultra chargé avec huit matchs. "Nous revenons bien et nous allons mieux. Nous devons continuer de la sorte et confirmer notre bonne forme à la maison ce vendredi", a conclu le technicien espagnol.