Courtrai met les choses au clair quant à l'avenir de Vanderhaeghe

L'entraîneur des Kerels ira jusqu'au bout de son contrat cette saison mais le club ne semble pas vouloir parler d'un départ.

Le contrat d'Yves Vanderhaeghe avec le KV Courtrai arrive à terme à la fin de cette saison. Selon le Nieuwsblad, les Kerels ne semblaient pas vouloir prolonger leur entraîneur et auraient trouvé un remplaçant.

Cependant, peu de temps après la publication de cette information, le club a publié un communiqué pour démentir cette rumeur :

"Le KV Courtrai est étonné d'apprendre ce matin la nouvelle d'un possible départ de notre entraîneur Yves Vanderhaeghe. Ces informations sont totalement infondées et donc manifestement incorrectes. Le club veut se concentrer pleinement sur les matchs importants du championnat et de la Coupe. Il n'y a donc pas de concertation, et encore moins d'accord sur le poste d'entraîneur la saison prochaine."