Six équipes concernées par la descente, tout est possible pour les autres

Après 20 journées de championnat, il est temps de tirer un bilan de cette saison et de faire le point sur les ambitions des uns et des autres.

Le Coronavirus a beaucoup perturbé le début de la saison: des matches reportés, certaines équipes comme Mouscron ou Eupen ont parfois eu trois ou quatres matches de moins que les autres. Mais à mi-janvier, c'est terminé: tout le monde a joué 20 rencontres et à 14 journées de la fin des tendances commencent à se dégager: le championnat est coupé en deux.

Le Top 4

Le Club de Bruges et Genk ont creusé un petit écart en tête du championnat. En étant réaliste, les 10 premières équipes du championnat peuvent encore aller chercher ce top 4, même le Standard qui n'a que 4 points de retard sur le quatrième au classement , OHL.

Le top 8

Ce top 8 sera composé d'équipes décues qui auront loupé le graal pour pas grand chose. Des équipes comme Zulte Waregem ou La Gantoise, qui ne parviennent pas à avoir une bonne série, devraient y prendre place à condition de trouver la bonne formule.

6 équipes pour éviter la descente

Eupen, Malines, STVV, le Cercle, Waasland-Beveren et Mouscron se tiennent en un mouchoir de poche. Pour ces équipes, même pour Eupen et Malines, il faudra prendre des points. SI les autres saisons 30 points étaient suffisants pour assurer son maintien, il en faudra 5 voir 6 de plus cette saison. Ces équipes savent ce qu'elles ont à faire.