Karim Belhocine et ses Zèbres "déçus": "On aurait voulu faire mieux"

La "pièce n'est pas tombée du bon côté" pour Charleroi, samedi soir contre le KV Malines.

Charleroi devra encore patienter avant de célébrer sa première victoire de la saison. Dans un match assez fermé et sur un terrain compliqué, les Zèbres n'ont pas trouvé la clé samedi soir. "Les conditions de jeu ont influencé la rencontre, c'est clair, mais on a essayé de faire le maximum", estime Karim Belhocine.

"Pas assez présents dans les 30 derniers mètres"

Le Sporting a surtout manqué de tranchant offensivement pour espérer faire la différence. "On ne s'est pas créé assez d'occasions et on n'était pas assez présents dans les 30 derniers mètres, même si on a quand même eu l'occasion de revenir au score avec ce ballon qui a touché la barre."

Dans les arrêts de jeu, Saido Berahino s'est, en effet, ménagé la plus belle opportunité de la rencontre. Mais ça n'a pas suffi au bonheur des Zèbres qui concèdent leur troisième défaite consécutive. "On est un peu déçu parce qu'on aurait voulu faire mieux. Mais c'était un peu le genre de match où il fallait que la pièce tombe du bon côté, et ça n'a pas été le cas."