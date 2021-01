Nicolas Gavory : "Beaucoup d'observateurs pensaient que nous n'allions pas sortir la tête de l'eau"

Ce dimanche après-midi, le Standard de Liège est allé s'imposer au Cercle de Bruges (0-1). Une deuxième succès de suite pour les Rouches depuis que Mbaye Leye est à la tête de l'équipe.

Le Standard de Liège vient d'engranger un deuxième succès de suite mérité au Cercle de Bruges. "Cela fait du bien au moral de repartir de l'avant et de débuter l'année avec un 6 sur 6. Plongés dans une situation délicate, nous avions à coeur de réagir, et c'est chose faite. Ce n'est que le début, il faut garder cette même dynamique pour la suite", a prévenu Nicolas Gavory.

Enlisé dans la crise pendant plusieurs semaines, le Standard se retrouve aux portes du top 4 et à deux points de Charleroi. "C'est un peu fou mais c'est ce qui fait la beauté du football. Beaucoup d'observateurs pensaient que nous n'allions pas sortir la tête de l'eau. Il fallait faire face et ce 6 sur 6 procure le plus grand bien", a souligné le défenseur français.

Depuis l'arrivée de Mbaye Leye, le back droit est moins offensif que sous Philippe Montanier. "Un rôle un petit peu différent avec cette défense à trois lors de la construction. Je suis là pour aider l'équipe et j'essaie d'apporter le maximum là où je suis", a conclu Gavory.