Yves Vanderhaeghe remplacé par Luka Elsner ? "Je vais discuter avec la direction"

Fin de semaine, coup de tonnerre au Stade des Éperons d'Or : le Nieuwsblad écrit que le KV Courtrai aurait décidé de se séparer d'Yves Vanderhaeghe, qui arrive au terme de son contrat, et même que Luka Elsner serait déjà prêt à prendre le relais.

Yves Vanderhaeghe ne pouvait pas le nier après la rencontre entre Ostende et le KVK : "Il n'y a pas de fumée sans feu", soupire l'entraîneur courtraisien. Le KVK a théoriquement le droit de discuter avec l'entraîneur de son choix, au cas où le club décide de ne pas continuer avec Vanderhaeghe au-delà de la saison 2020-2021. "J'ai discuté avec le manager général Matthias Leterme ce vendredi soir et il m'a dit que beaucoup de choses fausses avaient été écrites", nuance-t-il cependant.

Mais Yves Vanderhaeghe a trop d'expérience pour être naïf. "Je connais ce monde. On ne peut pas vraiment en discuter, ce sont des choses qui se passent au-dessus de nos têtes. Qui reste, qui part ... il n'y a qu'en sport qu'on discute autant d'un job", plaisante-t-il. "Je crois que si ce qui se dit est vrai, ils doivent me le dire, je suis assez grand pour l'entendre".

Des discussions avec le club

Vanderhaeghe va donc devoir s'entretenir avec sa direction. "Je me sens bien à Courtrai, mais c'est au club de m'envoyer un signal. Je ne vais pas aller leur demander : "Voulez-vous me prolonger ?", ce n'est pas comme ça que ça marche. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé qu'un contrat arrive à terme et qu'en décembre, le coach n'ait pas encore eu de nouvelles de son club. Je ne me posais pas de questions jusqu'ici, maintenant un peu", conclut-il.