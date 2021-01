Anderlecht: encore un peu de patience pour Adrien Trebel

Absent depuis un moment, le médian français ne sera relancé que quand il sera à 100%.

Adrien Trebel se fera encore attendre au Sporting d'Anderlecht. Comme Vincent Kompany l'a confirmé, le médian français ne fera pas son retour, mardi, contre le Sporting de Charleroi. "Il a besoin de temps", insiste le coach du Sporting.

Mauis Vincent Kompany est optimiste. "Il est presque prêt. Mais, comme toujours après une longue revalidation, il faut du temps. Et on veut lui laisser ce temps. On ne veut pas se précipiter, on veut qu'il soit à 100%."