Officiel: Phil Neville débauché par David Beckham

L'ancien Mancunien arrive lui aussi en MLS.

Quelques heures après l'officalisation de l'arrivée d'Hernan Losada à DC United, c'est l'Inter Miami qui annonce le nom de son nouveau coach. Et David Beckham a choisi une vieille connaissance pour gérer son équipe en 2021: Phil Neville.

Les deux hommes se sont côtoyés à Manchester United durant de nombreuses années et ont notamment gagné la Ligue des Champions et six titres de champions d'Angleterre ensemble.

Pour rejoindre l'Inter Miami, Phil Neville a dû abandonner son poste de sélection de l'équipe féminine d'Angleterre. Il aura occupé le poste durant trois et atteint les demi-finales de la Coupe du monde avec les Lionesses.