Officiel : Will Still succède à Hernan Losada

Il n'a finalement pas suivi son T1 à DC United : Will Still est le nouvel entraîneur du Beerschot, et est donc le plus jeune coach de D1A.

La D1A a un nouveau benjamin entraîneur : Will Still (28 ans), adjoint d'Hernan Losada au Beerschot, lui succède officiellement en tant que coach des Rats et redevient ainsi entraîneur principal pour la première fois depuis 2017, lorsqu'il avait assuré un intérim très réussi au Lierse mais avait finalement dû faire un pas de côté, faute de diplômes. Still aurait également pu suivre Losada à DC United en tant qu'adjoint, mais a préféré saisir sa chance en tant que coach en Pro League. Il signe jusqu'à la fin de la saison, avec une possibilité de prolongation de contrat.





