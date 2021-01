Standard de Liège : Gojko Cimirot toujours positif au coronavirus

Ce mercredi soir (18h45), le Standard de Liège affrontera le KV Malines lors de la 21ème journée de Jupiler Pro League. L'international bosnien ne sera donc pas du voyage au KaVé.

Les résultats des tests au Covid-19 effectués lundi sont connus. Seul Gojko Cimirot est toujours positif et sera donc privé du déplacement au KV Malines ce mercredi. Le médian défensif va donc manquer son troisième match consécutif avec les Rouches.

Toutefois, Mbaye Leye pourra compter sur les retours de Kostas Laifis et de Boljevic. "Kostas est sélectionnable, sa quarantaine est terminée. Boljevic a également repris les entraînements. Je dois consulter les médecins ce mardi concernant Hugo et voir ce qu'il en est concernant le coup qu'il a reçu. Toutefois, Gojko Cimirot est toujours positif au coronavirus même s'il ne peut plus contaminer personne. Collins Fai est quant à lui toujours out. Sinon, le noyau est au complet", a confié le T1 des Rouches.