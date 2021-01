Hein Vanhaezebrouck pointe les mêmes manquements : "Nous avons des problèmes de finition"

Genk - La Gantoise offrira une belle affiche de milieu de semaine. Hein Vanhaezebrouck cherche toujours à redresser la barre mais pointe toujours le même gros problème : marquer des buts.

"Je trouve exceptionnel qu'une équipe classée treizième ait le plus grand nombre d'expected goals du championnat", a déclaré Vanhaezebrouck en conférence de presse.

Les expected goals sont le calcul du nombre de buts qu'une équipe devrait marquer en fonction du nombre d'occasions créées : "On ne voit ça nulle part et ça explique beaucoup de choses. Les expected goals signifient que vous devriez convertir ces occasions en buts", explique le coach Bufallo.

"Le Racing joue un peu plus offensif mais cela nous convient. Nous arrivons à dominer face à des équipes qui jouent au football. Ce sera différent que contre l'Antwerp, mais dimanche nous avions surtout oublié de marquer. C'est principalement le problème, nous avons des problèmes de finition", poursuit Vanhaezebrouck.

Malgré cela, il refuse de ne regarder que le côté négatif : "Nous avons fait des progrès et nous ne concédons plus cinq ou six occasions par match à nos adversaires. C'est vraiment un plus par rapport à avant mon arrivée. De plus, nous ne concédons plus beaucoup de buts non plus, mais nous n'en marquons pas beaucoup non plus. Nous devons vraiment progresser à ce niveau là."