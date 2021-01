Le meilleur match d'Anderlecht ? "C'est le résultat qui fait se dire ça"

Anderlecht n'avait pas encore gagné par trois buts d'écart cette saison : c'est chose faite, mais Vincent Kompany ne veut pas parler du "meilleur match" de ses troupes.

Était-ce le meilleur Anderlecht qu'on ait pu voir cette saison jusqu'ici ? Vincent Kompany en sourit : "C'est assez positif qu'on me pose au final assez souvent cette question. Après les matchs contre OHL, Genk, le Beerschot, on l'a déjà demandé", pointe l'entraîneur d'Anderlecht. "Je ne veux pas me concentrer sur un match mais bien sur une forme globale. Je sais ce que je vois à l'entraînement. Ce qui fait la différence dans la perception aujourd'hui, c'est le résultat", ajoute Kompany.

Face à Eupen, pendant une demi-heure, c'était encore meilleur

Cette fois, Anderlecht a en effet conservé le zéro et remporté une large victoire. Mais ... "Mais à Eupen, quand nous étions à 11, c'était encore meilleur à mes yeux. Après 35 minutes, j'aurais voulu m'asseoir, je me disais que c'était bon. Je suis un jeune coach, je dois encore apprendre que ce n'est jamais fini, et un fait de match a tout compliqué", sourit Kompany.

Mais si le fond de jeu anderlechtois est en effet présent de manière plus consistante, ce sont naturellement les résultats qui détermineront la perception du travail de leur coach, et il le sait. "Ces couleurs et ces étoiles sur le maillot signifient qu'il faut des résultats. Mais je le dis souvent à mes joueurs : le temps joue en notre faveur, car leur progression, elle est lancée", estime Kompany. "Je regarde les jeunes ici (il jette un oeil à Sardella et Delcroix, qui attendent leur conférence de presse), ils ont 18 et 21 ans : leur progression ne peut que continuer, ça ne s'arrêtera plus".