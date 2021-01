Sardella, back droit pour de bon ? "Je ne sais même pas vous dire quel est mon meilleur poste"

Killian Sardella semble avoir actuellement l'avantage sur Amir Murillo au back droit. Pour de bon ?

Killian Sardella n'a encore que 18 ans, on semble l'oublier alors que le jeune défenseur du RSC Anderlecht obtient sa chance régulièrement depuis la saison dernière. Et après des prestations délicates, il semble s'installer et devenir régulier. "Je ne dirais pas que j'ai "l'avantage" sur Murillo actuellement. Je travaille dur et j'obtiens ma chance, et plus je joue, plus je me sens bien. Mais Amir mérite à 100% de jouer aussi", estime Sardella, qui a été formé en tant que défenseur central et a été un peu trimballé à divers postes.

"Quel est mon meilleur poste ? (rires) Je vais être très honnête avec vous, je ne le sais pas encore. Demandez-moi ça aujourd'hui, je vous dirai back droit, mais si vous le demandez dans quelques mois, je peux dire que c'est à gauche, dans l'axe, au milieu", confesse Sardella. Le jeune produit de Neerpede avait même intéressé Arsenal ... en tant que milieu défensif, paraît-il. "Oui, mais ça ne compte pas, quand vous êtes en équipes de jeunes à Anderlecht, vous intéressez tout le monde et vous jouez à tous les postes (rires)".