La commune d'Anderlecht et le RSCA ont décidé d'unir leurs efforts contre le Covid-19 : "Notre rôle est de servir la communauté"

Anderlecht mettra le Lotto Park à la disposition des Bruxellois qui seront vaccinés à partir du début du mois de mars prochain.

Voici le communiqué d'Anderlecht :

"La Région de Bruxelles-Capitale a défini une stratégie de vaccination qui, répartie sur diverses phases, devra protéger au moins 70% de la population bruxelloise contre le virus. Bruxelles a ainsi déterminé 10 sites où 375.000 vaccins pourront être administrés chaque mois.

Au cours de la première phase, laquelle a déjà débuté le 28 décembre 2020, les personnes issues de la première ligne de soins seront vaccinées (le personnel de santé des hôpitaux et des centres d'hébergement, les médecins de famille, les infirmières et les infirmiers à domicile, etc.). La deuxième phase débutera début mars.

Sur proposition de la commune et en étroite collaboration avec la commission communautaire commune, le RSCA mettra le Lotto Park à la disposition des Bruxellois qui seront vaccinés à partir du début du mois de mars prochain. 25.000 vaccins seront administrés par mois.

5 boxs de vaccination seront engagés quotidiennement, pendant 12 heures, 7 jours sur 7, afin de pouvoir vacciner en masse. L'organisation assurera également la permanence d'au moins un médecin qui supervisera en permanence l'opération. Une nocturne hebdomadaire offrira une occasion supplémentaire à la population de se faire vacciner. Les vaccins seront administrés sur rendez-vous. La vaccination n'entravera pas non plus l'organisation des matches. Les horaires seront ajustés sur les matches à domicile du RSC Anderlecht.

“Quand le bourgmestre Fabrice Cumps nous a contactés afin de nous demander de lutter ensemble contre le virus, nous n'avons pas hésité à soutenir activement l'opération à grande échelle. Notre rôle est de servir la communauté. Nous sommes fiers d'ouvrir les portes de notre stade aux habitants d'Anderlecht et à tous les Bruxellois”, déclare Jos Donvil, CEO du RSCA.

Fabrice Cumps, bourgmestre d'Anderlecht, est également très satisfait de cette nouvelle. “Aujourd’hui, ce qui nous occupe, c’est la vaccination, synonyme d’espoir. Un enjeu important pour retrouver une vie normale, relancer les secteurs économiques, sociaux et culturels à l’arrêt depuis des mois. Le stade du RSCA s’est rapidement imposé comme lieu emblématique pour cette campagne de vaccination. On peut dès lors se féliciter de cette formidable collaboration avec le club, au bénéfice de nos concitoyens.”