Peter Maes et son 15 sur 18 ont mis tout le monde d'accord à Saint-Trond : "Suis-je un faiseur de miracles ?"

Le club trudonnaire s'est métamorphosé sous la direction de Peter Maes. Avec ce 15 sur 18, ils comptent sept points d'avance sur le Cercle de Bruges, lanterne rouge du championnat.

"Suis-je un faiseur de miracles ? Non, ce n'est pas le cas", a déclaré Peter Maes lors de la conférence de presse après la victoire 0-2 contre Courtrai. "Chaque match est difficile et nous savons que nous avons trois matchs très difficiles qui nous attendent à la fin du championnat. C'est pourquoi nous voulons maintenant prendre le plus de points et ce le le plus rapidement possible", a lâché le coach des Canaris.

Le coach a placé les bonnes personnes au bon endroit

L'entraîneur est réaliste : "Nous ne voulons pas être naïfs ou essayer de jouer le meilleur football, mais obtenir des résultats. Sur le petit terrain de stade des Éperons d'Or, vous savez que cela peut être compliqué. Courtrai est une équipe difficile à battre et vous devez faire des choix. Nous avons joué purement pour le résultat et avons saisi nos moments."

Le capitaine De Ridder est également satisfait. "Nous avons marqué au moment idéal, cela leur a donné un coup. Il y a quelques semaines, nous étions plongés dans la crise, maintenant nous sommes dans un bon move. Le coach a mis les bonnes personnes au bon endroit, mais les joueurs s'exécutent bien."