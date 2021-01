John van den Brom content après : "Ce que nous avons montré en seconde période me rend fier"

Genk a connu un match compliqué face à Gand après le carton rouge de Cuesta. Mais les Limbourgeois ont changé leur fusil d'épaule en deuxième période.

Genk a partagé l'enjeu jeudi soir lors de la réception de La Gantoise. Un match compliqué pour les Limbourgeois alors que tout avait bien commencé avec un but d'Onuachu dès la 7e minute.

"Bien sûr, nous avons eu le départ parfait, après quoi vient le carton rouge. Un carton rouge correct, même si Cuesta n'a pas pu y faire grand-chose cette fois", a déclaré van den Brom.

Le Néerlandais a amené Paul Onuachu sur le flanc, pour renforcer le milieu de terrain avec Thorstvedt. "Je voulais avoir un garçon agile à l'avant avec Ito, ce qui rendrait la tâche plus difficile pour les défenseurs de Gand. Il a fait un excellent travail. Bien sûr, nous avons dû faire face à l'égalisation à un moment très compliqué, car nous voulions absolument arriver à la mi-temps avec cette avance."

Prendre des risques

En deuxième période et avec un joueur en moins, Van den Brom a demandé à ses joueurs d'aller de l'avant et de se créer plus d'occasions : "Je leur ai dit de prendre un peu plus de risques et de jouer au football. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait en seconde période dans des circonstances difficiles. Et ça me rend fier. Bien sûr, c'est dommage pour ce ballon sur le poteau et ce penalty manqué, mais après douze minutes de jeu j'aurais signé pour un match nul".

Après ce match difficile, Genk se rendra au FC Bruges dimanche, qui aura une journée de repos supplémentaire. John van den Brom ne voulait absolument pas en faire un problème. "Maintenant, nous avons deux jours pour bien récupérer pour ce match. Mes hommes sont forts, ils l'ont montré aujourd'hui."