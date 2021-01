Karim Belhocine se tourne vers le match au Standard: "On vaut mieux que ce qu'on a montré à Anderlecht"

Le Sporting de Charleroi doit relever la tête après 4 défaites de rang en championnat.

La crise est belle et bien présente au Sporting de Charleroi. Après 4 défaites de suite, les hommes de Karim Belhocine devront faire un résultat positif ce week-end. Le problème, c'est qu'ils vont se déplacer à Sclessin pour y affronter un Standard en net regain de forme.

En conférence de presse, Belhocine est revenu sur la mauvaise période de son équipe: "Le fait d'enchaîner les rencontres, avec un match important, c'est bien. De toute façon, nous avons dû passer à autre chose parce qu'on veut montrer qu'on vaut bien mieux que ce qu'on a fait lors du dernier match".

"On a à coeur de montrer notre envie et notre grinta. C’est toujours un match important, avec de l’engagement. On va vouloir faire le maximum. On va aller là-bas sans calcul. Il faudra mettre l’envie, la grinta et le foot et tous ces ingrédients réunis nous permettront, j’espère, de faire un bon match."

Karim Belhocine est toujours privé de Nkuba, Diandy, Goranov et Flanagan. Teodorczyk sera de retour tandis que les cas de Descamps, Willems et Zajkov seront encore évalués ce samedi.