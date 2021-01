Kompany : "Frustré ? Ce n'est pas dans ma nature de l'être"

Soirée rageante pour le RSC Anderlecht qui n'a pas trouvé la faille malgré une domination presque totale. Mais Vincent Kompany préférait garder le sourire.

Frustrant, voilà le mot qu'on s'attend à entendre de la bouche de Vincent Kompany en conférence de presse. Pourtant, le coach anderlechtois écoute son homologue Nicky Hayen avec un visage plutôt ouvert et s'autorise quelques sourires. "Frustré ? Ce n'est pas dans ma nature de l'être, c'est tout. Je me concentre sur la tendance que je constate clairement dans mon groupe et qui est à la progression", explique-t-il. "Le beau jeu n'est pas toujours synonyme de résultats, mais je vois une équipe qui progresse clairement depuis le début de la saison".

Cela n'empêche pas les regrets d'être présents. "Il y a toujours des matchs sur une saison où tu te dis "On aurait vraiment dû le gagner", mais que peux-je dire à mes joueurs ? Oui, il y a évidemment des points à travailler, mais je suis très content de ce que je vois à l'entraînement", affirme Kompany. "Quand je vois les buts qui s'enchaînent lors des séances, je me dis que ça ira. Puis, en match, c'est plus compliqué. Parfois c'est aussi de la malchance".

Un penalty ? "Je ne veux pas parler de ça"

La différence par rapport au match face à Charleroi, c'est aussi que face aux Zèbres, Anderlecht a pu débloquer la situation sur penalty. Cette fois, l'arbitre n'en aura pas accordé aux Mauves, malgré une main litigieuse. "Je ne veux pas être un coach amer, je ne vais pas commencer à parler de ça. Oui, à Eupen, j'ai donné ma vision des choses, mais c'est parce que j'estimais que les arbitres devaient s'adapter au football moderne", rappelle Kompany.

"Mais je ne suis pas du genre à revenir sur une phase ayant dû ou pu amener un penalty et je ne vais pas commencer aujourd'hui. Je préfère me focaliser sur ce que je vois chez mes joueurs".