Malines renoue avec la victoire après l'humiliation subie contre le Standard

Ce samedi après-midi, Malines recevait Eupen pour le compte de la 23ème journée de Jupiler Pro League.

Après sa grosse déconvenue contre le Standard (0-4) mercredi dernier, Malines avait à coeur de renouer avec la victoire Derrière les casernes. De son côté, Eupen souhaitait confirmer sa bonne forme et faire la passe de trois après ses succès contre Anderlecht (2-0) et le Beerschot (3-1).

Le round d'observation entre les deux équipes aura duré moins d'une demi-heure puisque Malines ouvrira le score malgré la domination eupenoise. Shved tentera sa chance à distance mais le ballon sera repoussé par Defourny mais Hairemans traînait par là et fera preuve d'opportunisme en propulsant le ballon dans les filets (26e), 1-0.

Surpris par ce but, Eupen ne parviendra pas à égaliser avant la pause à l'image de cette reprise de la tête de Baby sauvée sur la ligne par Hairemans (38e).

© photonews

En début de seconde période, Malines doublera rapidement la mise via une superbe reprise de Mrbati (47e), 0-2.

Prevljak aura l'occasion de réduire le score mais Thoelen effectuera une bonne sortie dans les pieds du Bosnien (56e). Les Pandas seront à deux doigts du chaos quelques minutes plus tard. Après un arrêt salvateur de Defourny sur Mrbati, il y aura le sauvetage de Héris de la tête sur une frappe à distance malinoise (62e). Mais Eupen craquera face aux assauts répétés des Malinois et c'est Igor De Camargo qui tuera la rencontre (74e), 3-0. Le score ne bougera plus.

© photonews

🙅‍♂️ | Quel sauvetage sur la ligne de la part de Jonathan Heris ! 👀 #KVMEUP pic.twitter.com/Xd1SvHkT0g — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) January 23, 2021

Malines remporte une victoire importante qui lui permet de grimper à la 13ème place et de distancer Waasland-Beveren le barragiste, à sept points. Eupen est stoppé dans sa belle série et reste cantonné à la 11ème place avec 30 points.