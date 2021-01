Mbaye Leye : "Content de remporter ce choc wallon, je sais ce que cela représente"

Ce dimanche soir, le Standard de Liège a remporté le choc wallon face au Sporting de Charleroi (3-2). Les Liégeois ont vu les Carolos revenir par deux fois au score mais se sont adjugés la victoire en fin de rencontre via un but de Muleka.

Quels débuts de Mbaye Leye à la tête du Standard de Liège. Le matricule 16 vient d'enchaîner un quatrième succès de suite ce week-end lors d'un match spectaculaire contre Charleroi. "Un bon match où on a vu l'équipe adverse qui est venue nous chercher et qui a effectué du pressing. On marque ce premier but mais on fait encore des erreurs. Leur deuxième but, on ne suit pas l'homme par exemple", a confié le T1 des Rouches à l'issue de la rencontre. "Je suis fier de mes joueurs dans l'ensemble. On vient de remporter ce choc wallon, je sais que cela représente, j'ai été joueur. Je suis content que nous ayons gagné ce match spécial. Toute le monde est satisfait", a souligné le technicien sénégalais.

© photonews

Grâce à ce succès, les Rouches se hissent provisoirement à la 4ème place du classement. "Cela ne veut rien dire, tout va très vite dans le football. Charleroi avait effectué un début de saison canon et on les voyait jouer le titre. Je profite ce soir, mais je passe à autre chose demain. Nous ne sommes pas encore guéris et il y a encore des lacunes. On progresse bien mais on doit parfois mieux maîtriser la construction", a précisé l'ancien attaquant.

Le club liégeois a été eficace mais aurait pu l'être davantage. Lestienne a distillé deux beaux assists mais a loupé deux belles opportunités en seconde période "Dommage que Max n'a pas marqué. Il a effectué une belle prestation mais on permet à Charelroi de rester dans la partie. On aurait pu tuer ce match plus tôt", a conclu Mbaye Leye.