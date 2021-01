Quatre ans après, le football brésilien est à nouveau victime d'un accident d'avion

C'est une nouvelle qui fait mal. Au Brésil, quatre joueurs de football, ainsi que leur président, sont décédés dans un accident d'avion survenu ce dimanche matin à Porto Nacional. Les victimes évoluaient pour le club de Palmas, en quatrième division brésilienne. Ils s'appelaient : Guilherme Noé, Ranule, Marcus Molinari, Lucas Praxedes (joueurs) et Lucas Meira (président).

A família Palmas FR está de luto pela perda inestimável do presidente Lucas Meira, dos atletas Guilherme Noé, Lucas Praxedes , Marcus Molinares Reis, Ranule Gomes e do comandante Wagner. Agradecemos as manifestações de apoio e carinho nesse momento de dor. pic.twitter.com/Lnakg8OC41