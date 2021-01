Les Zèbres quittent Sclessin avec des regrets: "Une défaite qui fait mal"

Après Anderlecht, le Standard. Comme mardi, les Zèbres ont concédé trois buts à Sclessin dimanche soir, mais ils ont fait un bien meilleur match qu'au Lotto Park et la défaite sera compliquée à digérer.

Au terme d'un bon match de foot, le Sporting de Charleroi a surtout payé ses erreurs. Inoffensifs à Anderlecht en semaine, les Carolos ont livré un tout autre match ce dimanche. "On passe un moment difficile et c'est une défaite qui fait mal, parce qu'on a fait un bon match", estime Joris Kayembe.

Parce que les Zèbres savaient qu'ils devaient une revanche à leurs supporters après la prestation très moyenne contre Anderlecht. "On s'est bien préparé et on s'est bien repris. On a tout donné, il y avait sûrement la place pour avoir mieux, mais on repart avec la défaite et ça fait mal", regrette encore le latéral gauche du Sporting.

"Des petites erreurs qui se payent cash"

Revenus deux fois au score, les hommes de Belhocine ont surtout perdu la rencontre défensivement: ils ont encaissé trois buts pour la troisième fois en... quatre matchs disputés cette année. Et c'est là que le bât blesse en ce moment à Charleroi. "C'est difficile à comprendre parce qu'on est bien dans le match et puis on commet de petites erreurs qui se payent cash", conclut Joris Kayembe.

Une défaite, la cinquième consécutive, qui enfonce un peu plus Charleroi dans le doute et qui repousse les Zèbres à la huitième place. Pour espérer atteindre le top 4, Charleroi n'a désormais plus le droit à l'erreur.