L'ancien de l'Antwerp Jonathan Pitroipa est libre

L'international burkinabé Jonathan Pitroipa a été libéré par le Paris FC. L'ancien de l'Antwerp est désormais libre de s'engager où il le souhaite.

Jonathan Pitroipa (34 ans) avait fait un passage éclair et peu remarqué dans notre championnat, disputant une dizaine de rencontres sous le maillot de l'Antwerp. Parti par après au Paris FC, en Ligue 2, il n'a pas joué depuis le 5 décembre dernier et a désormais été libéré par le club de la capitale. L'ancienne star du Stade Rennais et du Hambourg SV compte également à son palmarès une finale de CAN avec le Burkina Faso en 2013.